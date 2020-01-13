Солист группы «Корни» Алексей Кабанов попал в больницу

Известный российский певец, солист группы «Корни» Алексей Кабанов был госпитализирован в одну из клиник Москвы. По данным 5-tv.ru, музыкант обратился к врачам из-за проблем с гортанью. Вероятно, певцу потребуется операция. Сейчас артист находится на обследовании, по результатам которого будет принято решение о дальнейшем лечении. Обстоятельства уточняются.

Алексей Кабанов является участником группы «Корни», который прославился после победы в проекте «Фабрика звезд» в 2002 году. За время существования коллектив записал два альбома — «На века» и «Дневники». Сейчас артисту 36 лет.