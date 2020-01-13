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Россияне рассказали об ожиданиях от 2020 года

, 14:11 | Игорь Рязов Видео 20

Граждане ждут улучшений по сравнению с 2019 годом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © John Rowley

Больше половины россиян считают, что 2020 год будет лучше 2019-го, и пройдет для них и их семей спокойно. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования.

Улучшения в 2020 году по сравнению с прошлым ожидают 63% респондентов. В 2019 году этот результат был ниже на пять процентных пунктов. О том, что наступивший год пройдет лично для них спокойно, заявили 65% опрошенных. Этот показатель стал рекордным с 2013 года.

Опрос проводили социологи «Левада-центра» в период с 12 по 18 декабря. В нем приняли участие 1608 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские работодатели планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Опрос провела рекрутинговая компания HeadHunter.

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