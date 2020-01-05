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Российские работодатели планируют увеличение зарплат в 2020 году

, 10:44 | Светлана Шевченко 234

Часть организаций запланировало пересмотр выплат уже в январе, остальные в течение полугода.

Фото: ТАСС/Сорокин Донат

Российские работодатели планируют увеличение зарплат для своих сотрудников в 2020 году. Такие данные после проведенного опроса приводит «Российская газета» со ссылкой на HeadHunter.

Согласно исследованию, число компаний с российским капиталом, в которых планируется повышение, немногим превышает 80%. С иностранным капиталом — почти 90%. Часть организаций запланировало пересмотр выплат уже в январе, остальные в течение полугода.

Предполагается, что прибавка должна составить от семи до десяти процентов.

С данным коллег согласны и эксперты портала «Работа.ру». Согласно данным их исследований, в наступившем 2020 году зарплата в России должна вырасти в среднем на 7-9%. Наибольший рост может наблюдаться в IT-сфере — до двенадцати процентов.

Кроме того планируется рост дохода сотрудников в тех сферах, где в настоящее время в основном низкие зарплаты — у персонала массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства.

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