Каким был создатель «Чародеев» и «Приключений Электроника» Константин Бромберг

Сегодня стало известно о смерти легендарного советского кинорежиссера Константина Бромберга. Он скончался в возрасте 80 лет в США.

За свою карьеру мастер стал автором пяти художественных фильмов, два из которых настоящие хиты. «Приключения Электроника» и новогодняя сказка «Чародеи» даже спустя десятилетия не сходят с экранов. О прославленном режиссере репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Яна Воскресенского.

Каждый год он создавал новогоднее настроение соотечественникам. А ушел, когда на родине заканчивали многодневное празднование, которое вот уже почти 40 лет не обходится без телевизионного мюзикла Константина Бромберга.

Литературную основу запрещенных для экрана Стругацких режиссеру пришлось основательно переработать. Уж слишком язвительно братья прошлись по обитателям вымышленного мира, который на экране мог показаться не таким уж и вымышленным. Бюрократам от Бромберга все равно досталось, но добавился романтический сюжет. Режиссер оставил праздничное время действия и собрал невероятный актерский состав. Борис Стругацкий был вынужден признать – фильм получился неплохим. Иначе б не смотрели его всей страной каждый год.

«Чародеи» повторили успех предыдущей картины Бромберга. «Приключения Электроника» в премьерный 80-й год пришлось повторить четыре раза. И школьные каникулы были тем более желанны, потому что опять покажут «Электроника».

Фильм очень сильно повлиял на советских детей, которые и теперь, повзрослев, называют его культовым и остроактуальным. Робот в обличии школьника вдруг понимает, что у него есть чувства. И мучается этическими вопросами. Фантастика с элементами боевика прославила близнецов Торсуевых, которые до сих пор мечтают сняться в продолжении фильма.

«Уже написано все было. Но не удалось, видите. То были дети, а тогда они бы уже стали взрослые. Сценарий был очень интересный», – говорит мама близнецов Торсуевых Ольга Торсуева.

Он оставил не самую обширную фильмографию. Но это с лихвой окупилось невероятным успехом знаковых картин. Снимать Констатин Бромберг перестал словно в один момент. Переехал за океан вслед за дочерью. Но без работы все равно не мог. Он мечтал не только о продолжении «Приключений Электроника». Легендарные «Чародеи» тоже должны были перенестись в наше время.

«”Чародеев” мы собирались снимать с Сашей Абдуловым. У нас были уже определенные договоренности. Это был 2005-2006 год. К сожалению, это не случилось. Константин Леонидович – режиссер, который знал свое мастерство очень досконально», – рассказывает режиссер Юлия Константинова.

О заокеанской жизни автора советских кинохитов известно немного. Все время он проводил в Детройте с семьей. В коротком некрологе, который публикует местная мемориальная церковь, сообщается: Константин Бромберг был любимым отцом, любящим дедушкой и прославленным российским режиссером.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что член Союза кинематографистов РФ рассказала, когда продут похороны Константина Бромберга.