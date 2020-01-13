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  4. Член Союза кинематографистов РФ выразила соболезнования семье Бромберга

Член Союза кинематографистов РФ выразила соболезнования семье Бромберга

, 11:19 | Мия Субботина Эксклюзивное интервью 12

Причина смерти 80-летнего режиссера, снявшего «Приключения Электроника» и новогоднюю сказку «Чародеи», пока неизвестна.

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Фото, видео: Kino-teatr.ru

Советский кинорежиссер Константин Бромберг скончался в американском Детройте в возрасте 80 лет. Член Союза кинематографистов РФ Юлия Дмитриевна Константинова была близким человеком для мастера. В интервью 5-tv.ru она подтвердила смерть режиссера и выразила соболезнования его семье. О причинах смерти Бромберга она не сообщила.

«Я звонила родственнице, сегодня либо завтра похороны. Он умер 12 числа», — заявила Константинова.

О смерти легендарного советского кинорежиссера Константина Бромберга стало известно в понедельник, 13 января. Он скончался на 81-м году жизни в американском Детройте, где проживал с начала 90-х годов.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году он окончил в Москве сценарный факультет ВГИКа, после чего работал режиссером телевидения. За свою карьеру мастер стал автором пяти художественных фильмов, два из которых «Приключения Электроника» и новогодняя сказка «Чародеи» с Александром Абдуловым, стали настоящими хитами и принесли Бромбергу широкую известность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг умер в США.

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