Отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников

В школьных аттестатах вместо привычных оценок по пятибальной системе уже скоро могут появиться отметки «зачет». Правда, коснется это всего трех предметов — физкультуры, музыки и изобразительного искусства.

В Министерстве просвещения уверены — ставить выпускнику «тройку» только из-за отсутствия склонности к рисованию или спорту не совсем правильно. На общую успеваемость это никак не влияет. А при поступлении в ВУЗ учитывается только общий балл ЕГЭ. Кроме того, учителям больше не придется, что называется «натягивать» оценки школьникам, которые претендуют, например на «золотую» медаль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Васильева просила преподавателей не нагружать школьников домашними заданиями на новогодние каникулы.