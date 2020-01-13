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Отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников

, 16:56 Эфирная новость 20

В Министерстве просвещения уверены — ставить выпускнику «тройку» только из-за отсутствия склонности к рисованию, пению или спорту не совсем правильно.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

В школьных аттестатах вместо привычных оценок по пятибальной системе уже скоро могут появиться отметки «зачет». Правда, коснется это всего трех предметов — физкультуры, музыки и изобразительного искусства.

В Министерстве просвещения уверены — ставить выпускнику «тройку» только из-за отсутствия склонности к рисованию или спорту не совсем правильно. На общую успеваемость это никак не влияет. А при поступлении в ВУЗ учитывается только общий балл ЕГЭ. Кроме того, учителям больше не придется, что называется «натягивать» оценки школьникам, которые претендуют, например на «золотую» медаль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Васильева просила преподавателей не нагружать школьников домашними заданиями на новогодние каникулы.

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