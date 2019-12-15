Школьников могут избавить от домашних заданий на новогодние праздники

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева посоветовала учителям не давать школьникам домашние задания на новогодние праздники. Заявление министр сделала в ходе делового завтрака в «Российской газете».

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!» — подчеркнула министр.

Она согласилась, что школьники перегружены домашней работой. По ее словам, из-за этого страдает функциональная грамотность у детей.

«Дети наши, начиная с пятого, шестого класса не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», — пояснила Васильева, уточнив, что в рейтинге PISA Россия спустилась с первого на 31-е место.

По ее словам, сейчас Минпросвещения работает над повышением функциональной грамотности учащихся. Для этого обновляются образовательные стандарты и разрабатываются интерактивные задания. Результаты этой работы должны стать заметными уже в 2021 году, когда пройдет следующее исследование PISA.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный материал о том, каковы реальные причины загруженности школьников и учителей.