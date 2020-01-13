  1. Пятый канал
  4. В Мурманске с песнями и плясками встретили первый рассвет 2020 года

В Мурманске с песнями и плясками встретили первый рассвет 2020 года

, 6:20 Эфирная новость 17

Так в регионе ежегодно проходит завершение полярной ночи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Федосеев Лев, 5-tv.ru

В Мурманской области завершение полярной ночи отметили масштабным городским праздником — с танцами, песнями, горячем чаем и катанием с горок. Встретить первый рассвет пришли больше тысячи человек. Этого события местные жители ждали 40 долгих ночей.

«Хорошо что полярная ночь закончилась, солнышка уже заждались все»;

«Столько людей, все такие добродушные, все такие улыбчивые, песни поют, я в восторге», — делятся впечатлениями восторженные жители.

Длительность первого светового дня составила всего 54 минуты. Из-за погодных условий в самом Мурманске не смогли увидеть долгожданный рассвет, но на севере области, где не было снегопада — местным жителям посчастливилось увидеть первые солнечные лучи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о метафизической уникальности первого лунного затмения в 2020 году.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 13 января: Луна в Овне угрожает срывом важных дел

Последние новости

6:43
Большая часть американских военных покинуло базу в Ираке задолго до атаки
6:29
Музейщик признался, что подделал подпись вдовы актера Пуговкина при приеме вещей
6:20
В Мурманске с песнями и плясками встретили первый рассвет 2020 года
6:11
Стороны ливийского конфликта проведут переговоры в Москве
5:58
Автомобиль вылетел на тротуар и снес столб у Троицкого собора в Петербурге
5:42
Сотовые операторы объяснили рост тарифов в 2020 году

Сейчас читают

Гороскоп на 13 января: Луна в Овне угрожает срывом важных дел
«Сидела и плакала»: дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель
«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]