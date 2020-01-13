В Мурманске с песнями и плясками встретили первый рассвет 2020 года

В Мурманской области завершение полярной ночи отметили масштабным городским праздником — с танцами, песнями, горячем чаем и катанием с горок. Встретить первый рассвет пришли больше тысячи человек. Этого события местные жители ждали 40 долгих ночей.

«Хорошо что полярная ночь закончилась, солнышка уже заждались все»;

«Столько людей, все такие добродушные, все такие улыбчивые, песни поют, я в восторге», — делятся впечатлениями восторженные жители.

Длительность первого светового дня составила всего 54 минуты. Из-за погодных условий в самом Мурманске не смогли увидеть долгожданный рассвет, но на севере области, где не было снегопада — местным жителям посчастливилось увидеть первые солнечные лучи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о метафизической уникальности первого лунного затмения в 2020 году.