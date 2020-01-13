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Арестованный после избиения сына Жванецкого оказался гражданином Казахстана

, 14:39 | Игорь Рязов 62

Подозреваемый в ограблении участник потасовки обучается в МГИМО.

Фото: YAY

Участник драки с сыном сатирика Михаила Жванецкого, задержанный по подозрению в ограблении его друга, оказался гражданином Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

«Выяснилось, что по подозрению в избиении одного из граждан России был задержан казахстанский студент. Он обучается в МГИМО», — сказал Смадияров.

По словам официального представителя МИД Казахстана, следственные мероприятия продолжаются.

Подозреваемого в ограблении друга сына Жванецкого ранее арестовал Никулинский суд Москвы. Перед этим мужчина был задержан правоохранителями.

Как сообщал 5-tv.ru, сын Жванецкого и его друг были избиты двумя мужчинами утром 8 января у столичного ресторана «Цыцыла». Нападавшие также ограбили молодых людей. Позже их допросили полицейские — одного отпустили, а второго задержали.

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