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Добивали ногами, а потом ограбили: новое видео нападения на сына Жванецкого

, 18:59 | Марина Неруцких Эксклюзивное видео 3 953

24-летнего Дмитрия Жванецкого и его друга избили возле ресторана «Цыцыла» в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Сына известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве. После нападения хулиганов 24-летнему Дмитрию пришлось обращаться за медицинской помощью, так как у молодого человека было травмировано лицо.

В распоряжении 5-tv.ru, появилось видео, судя по кадрам которого наследника знаменитого артиста не только избили, но еще и ограбили. На записи с камер видеонаблюдения ресторана «Цыцыла» на Минской улице видно, что в ходе потасовки с Дмитрием Жванецким и его другом, один из хулиганов пинает лежащего на земле человека. Также на кадрах видно, что молодчики обшаривают вещи избитого парня и что-то вытаскивают из карманов.

«Нас с другом попытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», — рассказал ранее в интервью 5-tv.ru наследник юмориста.

Известно, что Дмитрий написал заявление в правоохранительные органы. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Короля Мерседесов» Людвига Байсера избили и ограбили в центре Москвы.

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