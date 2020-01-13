  1. Пятый канал
  4. Медиков освободят от уголовной ответственности за непреднамеренную потерю наркотиков

Медиков освободят от уголовной ответственности за непреднамеренную потерю наркотиков

, 15:01 | Светлана Александрова 29

Владимир Путин поручил внести соответствующие изменения в законодательство по итогам встречи с представителями общественности в Калининградской области осенью прошлого года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: DPA/TASS

Медиков, непреднамеренно потерявших наркотические или психотропные лекарственные препараты, освободят от уголовной ответственности. Внести соответствующие изменения в законодательство поручил правительству РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в Калининградской области осенью прошлого года.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», — говорится в опубликованном на официальном сайте Кремля перечне поручений президента РФ.

Как следует из документа, доложить об исполнении поручения правительство должно до 15 апреля 2020 года.

На проблему обратила внимание Владимира Путина одна из участниц встречи в Светлогорске, где проходило заседание Госсовета по медицине, напоминает «Интерфакс». Она сообщила, что врачи несут уголовную ответственность за утрату даже одной ампулы лекарства, тогда как в большинстве случаев это происходит из-за банальной невнимательности и усталости, а не предумышленно. В результате из-за угрозы жестокого наказания медики боятся работать с наркотическими и психотропными препаратами, а в итоге без обезболивания остаются тяжелые больные.

О других решениях в сфере здравоохранения, принятых на заседании Государственного совета в Светлогорске в октябре 2019 года, 5-tv.ru рассказывал ранее.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

16:01
Мощные снегопады накрыли десятки регионов России
16:00
Без помощи рук: новый спортивный челлендж набирает миллионы просмотров
15:56
Для чего Елизавета II собирает семейный совет?
15:49
Видео: «Пируэты» свадебного кортежа на оживленной улице в Бурятии заинтересовали ГИБДД
15:43
Фонд кино взыщет 45 миллионов рублей с создателей фильма «Эбигейл»
15:37
Переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции проходят в Москве

Сейчас читают

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам
«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]