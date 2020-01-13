Медиков освободят от уголовной ответственности за непреднамеренную потерю наркотиков

Медиков, непреднамеренно потерявших наркотические или психотропные лекарственные препараты, освободят от уголовной ответственности. Внести соответствующие изменения в законодательство поручил правительству РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в Калининградской области осенью прошлого года.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», — говорится в опубликованном на официальном сайте Кремля перечне поручений президента РФ.

Как следует из документа, доложить об исполнении поручения правительство должно до 15 апреля 2020 года.

На проблему обратила внимание Владимира Путина одна из участниц встречи в Светлогорске, где проходило заседание Госсовета по медицине, напоминает «Интерфакс». Она сообщила, что врачи несут уголовную ответственность за утрату даже одной ампулы лекарства, тогда как в большинстве случаев это происходит из-за банальной невнимательности и усталости, а не предумышленно. В результате из-за угрозы жестокого наказания медики боятся работать с наркотическими и психотропными препаратами, а в итоге без обезболивания остаются тяжелые больные.

О других решениях в сфере здравоохранения, принятых на заседании Государственного совета в Светлогорске в октябре 2019 года, 5-tv.ru рассказывал ранее.