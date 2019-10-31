Участники Госсовета рассказали о впечатлениях по итогам заседания о медицине

Участники Государственного совета, прошедшего в четверг, 31 октября, в Светлогорске Калининградской области, поделились впечатлениями о принятых решениях в сфере здравоохранения.

Как рассказал присутствующий на совещании представитель компании «3D Bioprinting Solutions» Юсеф Хесуани, желающих задать вопросы президенту РФ было очень много, и потому Владимир Путин принял решение пригласить тех, кто задействован в сфере медицины, непосредственно на обсуждение.

«Это было для тех, кто там присутствовал, сюрпризом», — сказал он.

Ценность заседания состояла в том, что некоторые вопросы было возможно обсудить с чиновниками, уполномоченными принимать конкретные решения.

Он уточнил, что у некоторых участников Госсовета уже есть договоренность о встречах для решения тех или иных проблем.

По словам руководителя благотворительной хосписно-паллиативной Службы «Дом Фрупполо», врача Юлии Логуновой, в настоящее время «работы делается очень много».

«Инициатором очень многих решений является Владимир Владимирович Путин», — подчеркнула она, добавив, что прорабатывается вопрос о возможности доступа родственников в реанимацию.

Ранее стало известно, что по итогам Госсовета в Калининградской области принято решение о выделении на модернизацию первичного звена здравоохранения еще 550 миллиардов рублей. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, «это дополнительно к тому, что есть в бюджете, начиная со следующего года».

5-tv.ru подробно рассказывал о заседании Госсовета, на котором Владимир Путин обсудил с общественниками доступность и качество медицины в регионах.