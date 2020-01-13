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Неизвестный в шапке Деда Мороза украл норковую шубу из московского храма

, 16:49 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 27

Как стало известно 5-tv.ru, кража произошла в храме на пересечении улицы Комарова и Новомытищенского проспекта.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Неизвестный в шапке Деда Мороза украл норковую шубу из храма в Москве. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом кражи.

На кадрах видно мужчину, зашедшего в храм в шапке Деда Мороза. В руках у него была только сумка. Сначала он заходит в одно помещение, примерно через минуту отправляясь в другое. Спустя еще четыре минуты мужчина выходит из храма, держа в руках не только сумку, но и, предположительно, белые пакеты.

Как стало известно 5-tv.ru, кража произошла 11 января в храме, расположенном на пересечении улицы Комарова и Новомытищенского проспекта. Примерно в 16 часов оттуда была похищена женская норковая шуба коричневого цвета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой краже — у пенсионерки в Подмосковье похитили 10 миллионов рублей накануне Нового года.

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