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  4. Путин поручил сделать перелеты из Калининградской области доступными

Путин поручил сделать перелеты из Калининградской области доступными

, 20:20 Эфирная новость 6

Ожидается, что доклад об исполнении поручения будет готов до 1 февраля.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске. Она прошла в октябре прошлого года. Глава государства, в частности, поручил правительству принять дополнительные меры по обеспечению доступности внутренних авиаперелетов, сообщает «Утро.ру».

Минздрав должен представить предложения по развитию системы паллиативной помощи в регионах и предусмотреть финансовую поддержку субъектам при разработке госпрограммы «Доступная среда».

В документе сказано и о разработке законопроекта по ввозу лекарств без госрегистрации, необходимых для профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний. Президент также ждет от кабмина предложений по организации в России международного чемпионата по кибатлетике.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за непреднамеренную потерю наркотиков.

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