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  4. Москва и Минск утвердят тарифы на транзит нефти до конца января

Москва и Минск утвердят тарифы на транзит нефти до конца января

, 19:51 | Сергей Зеленский Видео 23

13 января по итогам переговоров сторонам договориться не удалось.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

«На переговорах ФАС и Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке», — приводит его слова RT.

Ранее 13 января стало известно, что стороны не достигли согласия по фиксации тарифов. МАРТ предложило повысить тариф на транзит нефти с учетом инфляции, а также на недополученную выручку за 2019 год, чтобы компенсировать ее в наступившем году.

1 января Белоруссия заявила об отсутствии поставок нефти из России. В «Транснефти» заявили, что не получали от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет транзитом через страну без ограничений. 4 января белорусский государственный концерн «Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России. Покупка была произведена по цене, исключающей премию поставщикам.

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