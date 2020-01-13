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Власти Канады готовы раскошелиться на охрану для Меган Маркл и принца Гарри

, 19:59 | Сергей Зеленский 73

Пока известное семейство не покинуло Туманный Альбион, их безопасность обходится британским налогоплательщикам в один миллион фунтов стерлингов в год.

Фото: PA Images\TASS

Канада готова понести расходы на обеспечение безопасности Меган Маркл и ее супруга Гарри, который, вероятно, вскоре будет упоминаться без приставки «британский принц», а также их сына Арчи Харрисона. Об этом заявил премьер-министр страны Кленового листа Джастин Трюдо, пишет Daily Mail.

В настоящее время круглосуточная охрана герцога и герцогини Сассекских обходится британским налогоплательщикам в один миллион фунтов стерлингов в год — примерно 80 миллионов рублей.

Супруги решили переехать в Канаду и «переждать» там президентство Дональда Трампа, а после избрания нового хозяина Белого дома уже наслаждаться калифорнийским солнцем в Лос-Анджелесе в компании матери Меган и многочисленных голливудских звезд.

Решение герцога и герцогини Сассекских о переезде в Северную Америку было принято после двух недель, проведенных на Рождество в Канаде. Это событие потрясло не только членов монаршей семьи с ее традиционными устоями, но и британскую общественность. Чтобы как-то сгладить ситуацию, королева Елизавета II 13 января собирает семейный совет.

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