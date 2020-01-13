«Старое обновится»: Пугачева шокировала фанатов поздравлением со Старым Новым годом

Алла Пугачева шокировала поклонников поздравлением со Старым Новым годом в своем Instagram. На фото, которым 70-летняя Примадонна сопроводила пожелания хорошего настроения, она выглядит моложе прежнего.

«Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением и все Старое обновится», — написала под снимком артистка.

Instagram @alla_orfey

Среди подписчиков нашлись, конечно, те кто решил, что артистка «переборщила с фотошопом», однако большинство не сомневается, что Алла Борисовна — по-прежнему самая талантливая и самая красивая женщина в мире.

«Совсем девочка, а взгляд какой!»;

«На этом фото Алла Борисовна на Кристину похожа или наоборот»;

«Арлекин»;

«Алла Борисовна, вы как Бенджамин Баттон! Ей богу!» — удивляются комментаторы.

Впрочем, как напоминает KP.RU, раньше Пугачева ре раз говорила, что умеет сделать такой макияж, что все будут пытаться уличить ее в пластике или использовании фотошопа.

«Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику. А пластику мне врачи делать запретили из-за проблем с сердцем. Так что придется мне стареть красиво», — приводит издание слова Примадонны.

Порцию комплиментов получила Алла Борисовна и от коллег.

«С праздником невероятно красивая и всеми любимая», — написал ей в комментариях Николай Басков.

«С праздником, несравненная Алла!» — отозвался Александр Ревва.

«Со старым Новым годом! Подниму рюмочку вечерком за счастье и благополучие Вашей любимой семьи! »— присоединился к поздравлениям Игорь Николаев.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru восхищение поклонников вызвала фотография Аллы Пугачевой, сделанная во время традиционного рождественского ужина у друзей.