«Выглядит лучше, чем 20-летняя»: Помолодевшая Пугачева удивила поклонников внешним видом

Внешность Аллы Пугачевой восхитила поклонников звездного семейства Примадонны и Максима Галкина. На своей странице в Instagram шоумен выложил совместный снимок с близкими, на котором стоит в обнимку с женой.
«Традиционный рождественский ужин у друзей», — подписал фото юморист.
Многочисленные подписчики Галкина отметили, насколько удивительно молодо выглядит 70-летняя народная артистка. По словам комментирующих, в этом кадре ее можно принять за девушку.
Отдельные поклонники предположили, что тут не обошлось без фотошопа. Использовала ли певица ретушь, неизвестно.
«Аллочка в 70 лет выглядит лучше, чем 20-летняя девушка!»;
«Какая куколка!»
«Алла Борисовна огонь!»
«Не оголяется как многие, а как выглядит!»
«Как ей это удается? Смотрится уже моложе Галкина», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин ответил на вопрос об измене Пугачевой.