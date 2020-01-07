«Выглядит лучше, чем 20-летняя»: Помолодевшая Пугачева удивила поклонников внешним видом

Внешность Аллы Пугачевой восхитила поклонников звездного семейства Примадонны и Максима Галкина. На своей странице в Instagram шоумен выложил совместный снимок с близкими, на котором стоит в обнимку с женой.

«Традиционный рождественский ужин у друзей», — подписал фото юморист.

Instagram @maxgalkinru

Многочисленные подписчики Галкина отметили, насколько удивительно молодо выглядит 70-летняя народная артистка. По словам комментирующих, в этом кадре ее можно принять за девушку.

Отдельные поклонники предположили, что тут не обошлось без фотошопа. Использовала ли певица ретушь, неизвестно.

«Аллочка в 70 лет выглядит лучше, чем 20-летняя девушка!»;

«Какая куколка!»

«Алла Борисовна огонь!»

«Не оголяется как многие, а как выглядит!»

«Как ей это удается? Смотрится уже моложе Галкина», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин ответил на вопрос об измене Пугачевой.