«Извините-подвиньтесь»: Жена Зеленского заняла место Марины Порошенко в музее

Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ своего предшественника Петра Порошенко о составе совета по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), в который входила супруга «шоколадного короля» Марина.

Теперь председателем совета назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский из команды «Зе», а одним из его помощников — Елена Зеленская, супруга президента страны.

«Мыстецкий арсенал» был основан в 2006 году и задумывался как главный музей страны. Он расположен в стенах военного арсенала, построенного в 1783–1801 годах. Здесь представлены экспонаты украинского культурного наследия.

Ранее стилист раскритиковала наряд Елены Зеленской на церемонии интронизации императора Японии.