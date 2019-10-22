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Стилист раскритиковала наряд Елены Зеленской на церемонии интронизации императора Японии

, 20:45 Эксклюзивное интервью 14

Лина Дембикова, услугами которой пользуются звезды шоу-бизнеса, говорит, что для супруги украинского президента выбрала бы другой фасон платья.

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Фото, видео: Carl Court/Pool via REUTERS

Президент Украины и его супруга Владимир и Елена Зеленские побывали на официальной церемонии восшествия на престол японского императора Нарухито, который сменил на троне добровольно ушедшего на покой 85-летнего отца императора Акихито.

На своей странице в Instagram первая леди Украины опубликовала фото с мероприятия. На первом снимке она и Владимир Зеленский стоят в парадных нарядах, на втором запечатлено, как супруга президента выходит из машины.  

«Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Это событие ознаменовало начало периода рейв в истории Японии. В переводе с японского «рейв» означает «Прекрасная гармония», и именно этого я искренне желаю Императору и всей Японии», - написала под фотографиями Елена Зеленская.

instagram @ olenazelenska_officia

Соцсети бурно обсуждают платье, к котором явилась на церемонию жена президента Украины. Одни выражают восхищение и считают, что оба были безупречны, другим показалось, что наряд совершенно не идет Елене, а перчатки и туфли совершенно не подходят к платью лимонного цвета.

5-tv.ru поинтересовался у звездного стилиста Лины Дембиковой, что можно сказать о выбранном 41-летней Зеленской образе. По ее словам, это был довольно милый, симпатичный, не особо выделяющийся наряд.      

«На самом деле сам по себе наряд довольно скромный, консервативный и ей подходит. Другой вопрос, что я бы как стилист выбрала совсем другой фасон при ее фигуре. С более тяжелым низом и маленьким верхом стоит уравновешивать все-таки фигуру и приближать ее к типу «песочные часы». А у нее выбрана была высокая посадка талии, и мне показалось, что это еще больше сделало тяжелым низ», - сказала эксперт.

Дембиковой показалось также, что блондинке, возможно, стоило, оставаясь в рамках дресс-кода, сделать чуть поярче глаза. А еще чем-то уравновесить перчатки.  

«Декор маленькими перчатками – это интересное решение. Другой вопрос, что нигде больше аксессуары не были использованы. И, конечно, если выбирать такой активный центральный элемент, его необходимо уравновесить где-то в зоне шеи», - считает стилист.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Елену Зеленскую критиковали за появление на обеде в Генассаблее ООН в костюме с жилеткой на голое тело.

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