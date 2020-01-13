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Елизавета II не против отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий

, 20:35 | Сергей Зеленский Видео 198

Королевская семья согласилась с правом герцога и герцогини Сассекских на частную жизнь.

Фото: Zuma\TASS

Королева Великобритании Елизавета II не стала возражать против решения внука — принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и переехать жить в Канаду. Соответствующее заявление было сделано Букингемским дворцом по итогам монаршего семейного совета.

«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что герцог и герцогиня Сассекские объявили 10 января о том, что больше не будут представлять королевскую семью. Это событие потрясло не только членов монаршей семьи с ее традиционными устоями, но и британскую общественность. Чтобы как-то сгладить ситуацию, королева Елизавета II 13 января собрала семейный совет.

Супруги решили переехать в Канаду и «переждать» там президентство Дональда Трампа, а после перебраться вместе со своим сыном Арчи в США.

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