Жителям Британии не понравился подарок Меган Маркл и принца Гарри своему первенцу

Меган Маркл и принц Гарри вновь подверглись критике британцев. На этот раз возмущение общественности вызвал новогодний подарок, который королевская чета преподнесла семимесячному сыну Арчи. Герцоги Сассекские подарили маленькому наследнику «сухой» бассейн, наполненный разноцветными шариками из пластмассы.

Многим жителям Британии подобный подарок показался анти-экологичным. Меган Маркл и принца Гарри обвинили в лицемерии, ведь супруги часто выступают в защиту окружающей среды.

На телешоу Джереми Вайна британская журналистка Лоури Тернер заявила, что покупка «сухого» бассейна это явное нанесение вреда экологии. Получение подобного подарка — настоящее преступление. По ее мнению, королевская чета призвана подавать правильный пример миллионам граждан Великобритании. Многие гости студии поддержали активистку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи встретят Новый год в роскошном особняке российского олигарха.