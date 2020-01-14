Многое впервые: Кремль опубликовал новую серию материалов к 20-летию Путина у власти

Сайт президента России опубликовал новую серию материалов к 20-летию избрания Владимира Путина главой государства за 2005–2009 годы. Получается сейчас уже доступен весь уникальный архив за «нулевые». Период, когда после перестроечного разброда и разрухи 90-х Россия впервые почувствовала стабильность.

Впрочем, официоза в мультимедийном альбоме минимум, больше неформальных кадров. Николай Иванов изучил материалы уникальные материалы.

Многие снимки и видеоролики публикуются впервые. Например, вот это неформальное видео из предвыборного штаба. 26 марта 2000 года. Голоса еще не подсчитаны.

Первое, что бросается в глаза, если листать фотоархив — количество командировок президента. В альбоме — десятки встреч с зарубежными лидерами. Формальные и не очень. Прием у королевы Англии Елизаветы Второй. По протоколу, гостей ждут во фраках и бабочках. А так Путина встречали в Шаолиньском монастыре. Он первый из действующих мировых лидеров приехал в эту буддистскую святыню. Для президента, который увлекается единоборствами, альма-матер кунг-фу представляет особый интерес.

Президент многое делает впервые. Первым из российских лидеров посетил Святую гору Афон. Личный оператор сумел запечатлеть любопытный комментарий во время перемещения по монастырю.

Встречи с мировыми лидерами далеко не всегда проходят в официальной обстановке. Вот фото из ресторана в Томске. Владимир Путин угостил канцлера Меркель медвежатиной. На саммите «восьмерки» в Петербурге долго рассматривал с Джорджем Бушем свой первый автомобиль. А через два года в Сочи во время выступления Кубанского казачьего хора президенты не удержались.

К этому же периоду относятся фотографии из Ливии. Муаммар Каддафи ждет российского президента в бедуинском шатре. Кто тогда мог подумать, что через три года эту страну ждет гражданская война. А Каддаффи — мучительная смерть. Годом ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Путин предупреждал:

«Односторонние нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы — наборот….»

В поездках по России президент всегда старается услышать людей. В августе 2005-го Владимир Путин пил чай с блинами в гостях у Димы Рогачева, у мальчика был страшный диагноз — лейкоз. Димы не стало в 2007-м. Во время встречи с президентом мальчик показал рисунок — какой должна быть больница для детей с онкологией. В 2011 году новый центр был открыт.

Узнавать о проблемах из первых рук — это принцип Путина. Он лично выезжает в разрушенный наводнением якутский Ленск. Спускается в шахту вместе с горняками на глубину в тысячу метров! В Чечню, где еще идет война, отправляется на Су-27 вторым пилотом-штурманом!

А на учениях Северного флота Владимир Путин на крейсере Карелия проходит обряд посвящения в подводники — согласно ритуалу, нужно выпить стакан морской воды.

Отличная физическая форма президента — стала образцом для подражания: мало, кто из зарубежных лидеров может похвастать черным поясом по дзюдо.

И, конечно, в архиве на кремлевском сайте — встречи со знаковыми людьми, которым мы обязаны всем лучшим в этом мире. С выдающимися писателями — Александром Солженицыным, Даниилом Граниным. С ученым Жоресом Алферовым. И с музыкантами, чьи песни мы напеваем каждое утро.