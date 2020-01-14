В Госдуме и Общественной палате поддержали идею министра просвещения ввести систему «зачет/не зачет» вместо оценок по трем школьным предметам.

Речь о физкультуре, ИЗО и музыке. Доводы те же, есть дети без таланта к рисованию, музыкального слуха, или с физическими особенностями, которые в принципе не могут получить пятерку.

По принципу «сдал — не сдал» на некоторых уроках уже сейчас ставят оценки во многих школах. Но в аттестате по закону все сводят к единому знаменателю — ведь в документ можно записать только пять, четыре или три. А как оценить талант не признанного школой и современниками художника — до сих пор не понял весь мир.

Но не расслабит ли это тех школьников, которые не то что не могут, а не хотят заниматься — разбиралась Анна Воропай.