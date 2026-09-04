Число африканских студентов в вузах РФ выросло вдвое с 2020 года

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 13 0

Молодые специалисты являются ключевым ресурсом, который поспособствует развитию двусторонних связей.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Число африканских студентов в вузах РФ выросло вдвое с 2020 года

С 2020 года количество учащихся из стран Африки в российских университета увеличилось почти в два раза. Об этом сообщил глава направления по работе с органами власти и дипломатическими представительствами африканских стран Африканского международного конгресса Жозе Фернанду Самбу на сессии «Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если мы смотрим на динамику численности африканских студентов в российских вузах, то мы видим, что с каждым годом есть увеличение именно африканских студентов. Если в 2020 году было около 17,5 тысячи студентов, то сегодня показатель достиг 35 тысяч африканских студентов», — сказал он.

Самбу подчеркнул, что росту способствовали меры по расширению приема иностранцев, активное развитие международных связей, а также появление подготовительных факультетов в странах Африки. По его словам, эти факторы демонстрируют востребованность российского образования среди жителей Африки.

Кроме того, он выделил молодежную политику и сферу образования как приоритетные направления сотрудничества России и африканских стран. Представитель конгресса добавил, что молодые специалисты являются ключевым ресурсом, который поспособствует развитию двусторонних связей.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что за последние годы отток выпускников школ с Дальнего Востока для учебы в других регионах сократился почти вдвое.

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