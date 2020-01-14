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Мировая реакция на переговоры по Ливии в Москве

, 6:26 Эфирная новость 65

Напряженные переговоры длились целых девять часов. А затем стороны попросили ночь на раздумья.

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Фото, видео: ТАСС/Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Перемирие в Ливии снова под угрозой срыва. По сообщениям телеканала «Аль-Арабия», этой ночью в Триполи снова возобновилась стрельба. По информации ряда других изданий, артиллерийская канонада слышна на южных окраинах города. Впрочем, не исключено, что это провокации отдельных группировок в надежде сорвать заключение договора о перемирии.

Ожидается, что сегодня в Москве документ подпишут враждующие стороны. Это будет означать фактическое завершение девятилетней гражданской войны.

Накануне представители противоборствующих сил обсуждали тонкости соглашения. Напряженные переговоры длились целых девять часов. А затем стороны попросили ночь на раздумья. Чем завершится эта пауза — без преувеличения ждет весь мир.

Впрочем, как отмечает западная пресса, сам факт проведения саммита в российской столице — уже огромное достижение. Журналисты британской The Guardian назвали его — дипломатическим переворотом Владимира Путина. Переговоры в Москве позволили значительно усилить роль России в урегулировании ливийского кризиса.

«Определенный прогресс достигнут. И председатель Правительства национального единства Ливии господин Сарадж, и председатель Государственного совета — господин Мишли его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, председатель палаты депутатов в Тобруке господин Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лайвров.

Уже в это воскресенье, 19 января, состоится еще одна встреча по Ливии. Она пройдет в Берлине. Подготовку к международной конференции по ливийскому урегулированию. Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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