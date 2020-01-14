Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы состоится в Москве

В российском МИД выразили недоумение решением польских властей не отмечать годовщину освобождения Варшавы от немецкой оккупации. 75 лет назад, 14 января 1945-го началась Варшавско-Познанская наступательная операция, во время которой советские войска выбили гитлеровцев из польской столицы.

«Как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Салют в честь освобождения Варшавы 17 января все-таки дадут, но в Москве на Поклонной горе. Об этом рассказали в Западном военном округе.

Ранее как сообщал 5-tv.ru, польские политики решили на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему».

В последнее время Варшава зачастила с резонансными заявлениями о своей трактовке событиях Второй Мировой. В частности, в недавней резолюции сейма Польши вина за начало войны возлагается на гитлеровскую Германию и Советский Союз.