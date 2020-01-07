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Польша хочет запретить российскую трактовку исторических событий

, 7:10 | Игорь Рязов Видео 67

Глава фракции правящей партии «Право и справедливость» считает, что его стране необходимо постоянно и упорно бороться «против лжи о Польше и истории».

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Фото, видео: ТАСС / Mateusz Wlodarczyk, Фадеичев Сергей; Wikimedia.org

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Парламент Польши планирует поддержать так называемую «борьбу против лжи» о Второй мировой войне, приняв новый закон. Целью документа называется «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».

Глава фракции правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Рышард Терлецкий заявил, что над законопроектом работает комитет сейма по внешней политике. Подготовка текста уже вышла на финальную стадию.

Как сообщал 5-tv.ru, 24 декабря президент РФ Владимир Путин резко высказался в адрес посла Польши в Германии, работавшего в 1930-х годах. По словам президента, дипломат пообещал Гитлеру великолепный памятник в Варшаве за высылку евреев на вымирание в Африку.

В Варшаве заявление российского лидера вызвало возмущение. 30 декабря премьер-министр Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией.

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Польша хочет запретить российскую трактовку исторических событий

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