Бровки домиком: посещение салона красоты на дому закончилось бьюти-скандалом

Серьезным конфликтом закончилось посещение тату-салона на дому в Выборге. Местный мастер татуажа и ее клиентка не сошлись в видении красоты.

Недовольная результатом посетительница оставила гневный отзыв в интернете. Словесная перепалка между женщинами переросла в реальные угрозы, а теперь может обернуться и уголовным преследованием.

«Я доберусь до тебя, тварь!» — такие эпитеты по словам девушки бросает в ее адрес бьюти-мастер.

Впервые с начала конфликта клиент и мастер встретились в реальной жизни. До этого момента война шла только в интернете.

«Как можно уладить конфликт, когда я потеряла ребенка в этом конфликте!» — кричит возмущенная мастер по бровям.

Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте разбиралась в бьюти-скандале. Подробности в репортаже.