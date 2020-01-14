  1. Пятый канал
  4. Бровки домиком: посещение салона красоты на дому закончилось бьюти-скандалом

Бровки домиком: посещение салона красоты на дому закончилось бьюти-скандалом

, 10:38 Эфирная новость 116

Недовольная клиентка оставила негативный отзыв в соцсетях о работе мастера, а в ответ получила угрозы. Теперь конфликт может обернуться уголовным преследованием.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, 5-tv.ru

Серьезным конфликтом закончилось посещение тату-салона на дому в Выборге. Местный мастер татуажа и ее клиентка не сошлись в видении красоты.

Недовольная результатом посетительница оставила гневный отзыв в интернете. Словесная перепалка между женщинами переросла в реальные угрозы, а теперь может обернуться и уголовным преследованием.

«Я доберусь до тебя, тварь!» — такие эпитеты по словам девушки бросает в ее адрес бьюти-мастер.

Впервые с начала конфликта клиент и мастер встретились в реальной жизни. До этого момента война шла только в интернете.

«Как можно уладить конфликт, когда я потеряла ребенка в этом конфликте!» — кричит возмущенная мастер по бровям.

Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте разбиралась в бьюти-скандале. Подробности в репортаже.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

11:46
РR-агент Смолова прокомментировала слухи о его свадьбе с 17-летней внучкой Ельцина
11:41
Экс-менеджер Светы Яковлевой заявил, что фрик-дива украла у него миллион
11:36
Из провинции Идлиб, часть которой контролируют боевики, начали выводить мирных жителей
11:29
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина?
11:22
СК начал проверку после падения из окна модели Ксении Пунтус
11:15
«Подарок к году крысы»: в Екатеринбурге открыли центр для выброшенных грызунов

Сейчас читают

Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск
Обрезание Господне: Как провести 14 января, чтобы привлечь счастье и успех

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]