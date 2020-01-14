«Хотелось бы закончить год боем с Хабибом»: Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор жаждет провести еще один поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Последний одолел ирландца на ринге осенью 2018 года.

«Мне бы очень хотелось закончить год боем с Хабибом в Москве. С нетерпением жду следующего поединка с ним», — высказался бывший чемпион UFC в легком весе.

По словам Конора Макгрегора, ему хочется провести бой в Москве, потому что российская столица — «прекрасное место». Также ирландец положительно отозвался о жителях России, пишет ESPN.

«Русские меня очень впечатлили. Там есть хорошие люди», — сказал он.

На протяжении спортивной карьеры 31-летний российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. Его ровесник ирландский коллега Конор Макгрегор побеждал 21 раз и проигрывал — четыре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Конор Макгрегор рассказал о гонорарах за бои.