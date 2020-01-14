«Стану миллиардером»: Конор Макгрегор рассказал о гонорарах за бои

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор рассказал о своих гонорарах за бои. Как сообщает Sports.ru, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях получил за поединок с Хабибом Нурмагомедовым 50 миллионов долларов. Спортсмены сразились на ринге в октябре 2018 года. Победу одержал российский боец.

По словам Макрегора, за предстоящий поединок с американским спортсменом Дональдом Серроне он планирует заработать 80 миллионов долларов. Это будет самым большим гонораром за карьеру ирландского бойца. Соперники померятся силами 18 января на ринге в Лас-Вегасе.

«Когда мне исполнится 35 лет, я стану миллиардером», — подытожил 31-летний Конор, рассуждая о своем заработке, в интервью Ариэлю Хельвани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Макгрегор оценивает предстоящую схватку с Серроне.