Правительство изменило правило начисления отпускных

Правительство РФ внесло новое правило ухода в отпуск в Трудовой кодекс. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Роструд. Изменения коснулись сроков выплат сотрудникам отпускных.

Отныне работодатель обязан выплатить отпускные за три рабочих дня до начала отпуска. Прежде деньги начисляли за три календарных дня до ухода в отпуск. Иными словами, в новой редакции закона будут фигурировать не календарные, а рабочие дни.

Заявление на отпуск работник обязан написать в том же порядке — не позднее чем за две недели. Если он попросится в отпуск позже, работодатель вправе ему отказать. Если заявление написано менее чем за три рабочих дня до отпуска и одобрено руководством, бухгалтер должен выплатить отпускные в течение трех рабочих дней с даты заявления.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили сделать длинные выходные короче, но чаще.