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  4. В Госдуме предложили сделать длинные выходные короче, но чаще

В Госдуме предложили сделать длинные выходные короче, но чаще

, 18:41 | Игорь Рязов Видео 116

Депутат Михаил Терентьев считает, что лучше отдыхать не один раз по восемь дней, а дважды по три-четыре дня.

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Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей; 5-tv.ru

Выходные в России нужно сделать короче по продолжительности, одновременно увеличив их количество в году. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.

«Лучше, конечно, чтобы выходных было больше, но они были короче. Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня», — цитирует депутата РИА Новости.

По словам Терентьева, более короткие, но частые выходные положительно скажутся на здоровье россиян. Депутат считает, что гражданам важно делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в российской прессе появилась информация о желании первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева отменить длинные выходные в России. Он якобы говорил, будто в новогодние и майские праздники многие «бездельничают» и «уходят в запои». Позже представитель Горбачева опроверг эти сведения.

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