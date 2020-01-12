В Госдуме предложили сделать длинные выходные короче, но чаще

Выходные в России нужно сделать короче по продолжительности, одновременно увеличив их количество в году. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.

«Лучше, конечно, чтобы выходных было больше, но они были короче. Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня», — цитирует депутата РИА Новости.

По словам Терентьева, более короткие, но частые выходные положительно скажутся на здоровье россиян. Депутат считает, что гражданам важно делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в российской прессе появилась информация о желании первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева отменить длинные выходные в России. Он якобы говорил, будто в новогодние и майские праздники многие «бездельничают» и «уходят в запои». Позже представитель Горбачева опроверг эти сведения.