Секретный визит в детский дом: Питта и Энистон продолжают подозревать в романе

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон совершили секретный визит в детский дом, пишет New Idea. По данным издания, голливудские звезды посетили мексиканский приют Casa Hogar Sion не просто так — пара может готовиться к усыновлению ребенка.

У 56-летнего Брэда Питта в браке с Анджелиной Джоли родилось трое детей, еще троих они взяли под опеку. А вот 50-летняя Дженнифер Энистон так и осталась бездетной.

Через несколько дней после посещения детского дома Питт и Энистон пришли на церемонию вручения премии «Золотой глобус». Там актер получил награду за лучшую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Во время произнесения благодарственной речи кинозвезда пошутил насчет своей личной жизни.

«Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить, как о моей девушке», — шутливо отметил артист.

На опубликованных с мероприятия кадрах видно, как в этот момент Энистон сначала напряженно подживает губы, а потом расслабляется и хохочет вместе с другими.

My favorite part of Brad Pitt’s #goldenglobes acceptance speech is watching Jennifer Aniston’s face during it. pic.twitter.com/G5HHVKM2dy