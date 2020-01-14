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Секретный визит в детский дом: Питта и Энистон продолжают подозревать в романе

, 9:32 | Ниса Мурзанаева Видео 114

Звездная пара может готовиться к усыновлению ребенка, пишут зарубежные таблоиды.

Фото: www.globallookpress.com /Hubert Boesl

Экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон совершили секретный визит в детский дом, пишет New Idea. По данным издания, голливудские звезды посетили мексиканский приют Casa Hogar Sion не просто так — пара может готовиться к усыновлению ребенка.

У 56-летнего Брэда Питта в браке с Анджелиной Джоли родилось трое детей, еще троих они взяли под опеку. А вот 50-летняя Дженнифер Энистон так и осталась бездетной.

Через несколько дней после посещения детского дома Питт и Энистон пришли на церемонию вручения премии «Золотой глобус». Там актер получил награду за лучшую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Во время произнесения благодарственной речи кинозвезда пошутил насчет своей личной жизни.

«Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить, как о моей девушке», — шутливо отметил артист.

На опубликованных с мероприятия кадрах видно, как в этот момент Энистон сначала напряженно подживает губы, а потом расслабляется и хохочет вместе с другими.

Слухи о возобновлении отношений голливудской пары начали распространяться сразу после развода Питта и Джоли, которые состояли в официальном браке с 2014-го по 2016 год. После этого актер побывал сначала на юбилее Энистон, а затем на рождественском вечере в ее доме.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в 2000 году и прожили вместе пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Энистон поделилась воспоминаниями о браке с Питтом.

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