«Я никогда не был бедным»: муж Лерчек пообещал заняться глобальными проектами после развода

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 151 0

Муж Лерчек пообещал заняться глобальными проектами после развода

«Я никогда не был бедным»: муж Лерчек пообещал заняться глобальными проектами после развода

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Многие поклонники переживают из-за материального состояния блогера.

Муж блогера Лерчек, Артем Чекалин, рассказал, что всегда жил в достатке. Он похвастался в личном блоге, что никогда не испытывал нужды в деньгах, поэтому и развод с богатой супругой его не пугает.

«Для тех, кто переживает, откуда будет мой доход. Во-первых, я никогда не был бедным. Во-вторых, с 2021 года, это глубоко до блоггинга, я уже зарабатывал хорошие деньги. В-третьих, бизнес, сопоставимый по выручке и прибылям с Letique, у меня был в 2023–2024 года», — говорит он.

Чекалин также отметил, что у него в запасе еще достаточно денег, которые он успел накопить в браке с Лерчек. В ближайшее время он собирается заняться чем-то «большим и глобальным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Стоун впервые заговорил о разрыве с Валей Карнавал.

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