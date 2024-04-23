«Я никогда не был бедным»: муж Лерчек пообещал заняться глобальными проектами после развода
Муж Лерчек пообещал заняться глобальными проектами после развода
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многие поклонники переживают из-за материального состояния блогера.
Муж блогера Лерчек, Артем Чекалин, рассказал, что всегда жил в достатке. Он похвастался в личном блоге, что никогда не испытывал нужды в деньгах, поэтому и развод с богатой супругой его не пугает.
«Для тех, кто переживает, откуда будет мой доход. Во-первых, я никогда не был бедным. Во-вторых, с 2021 года, это глубоко до блоггинга, я уже зарабатывал хорошие деньги. В-третьих, бизнес, сопоставимый по выручке и прибылям с Letique, у меня был в 2023–2024 года», — говорит он.
Чекалин также отметил, что у него в запасе еще достаточно денег, которые он успел накопить в браке с Лерчек. В ближайшее время он собирается заняться чем-то «большим и глобальным».
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