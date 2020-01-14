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«Это фантастика!»: 46-летняя Кейт Бекинсейл показала невероятную растяжку

, 9:56 | Ниса Мурзанаева Видео 61

Звезда «Ван Хельсинга» весьма оригинально подготовилась к церемонии вручения премии Critics' Choice Awards.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Armando Gallo, Instagram @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл опубликовала в Instagram необычное бекстейдж-видео. На кадрах звезда фильма «Ван Хельсинг» собирается на церемонию вручения премии Critics' Choice Awards. Над образом кинодивы работают сразу два стилиста: парикмахер завивает ей локоны, а визажист наносит бронзатор на тело.

Чтобы обработать каждый участок кожи, 46-летняя Кейт Бекинсейл высоко поднимает выпрямленную ногу. Подписчики знаменитости пришли в восторг от того, с каким невозмутимым выражением лица актриса демонстрирует свою невероятную растяжку.

«Это фантастика»;

«Нога — крутая!»

«Такая гибкая!» — написали фолловеры.

Поклонники отметили, что Кейт Бекинсейл потрясающе выглядит для своего возраста. Пользователи соцсети решили — отныне не стоит удивляться тому, что у актрисы 40+ «любовники все сплошь на 20 лет моложе». Позже звезда поделилась снимком с самой премии.

Instagram @katebeckinsale

В соцсети на кинодиву подписаны порядка четырех миллионов человек. Видео с подготовкой Кейт Бекинсейл к Critics' Choice Awards за сутки набрало более двух миллионов просмотров и порядка восьми тысяч восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Ван Хельсинг» Кейт Бекинсейл раскрыла секреты неувядающей молодости.

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