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  4. Звезда фильма «Ван Хельсинг» Бекинсейл раскрыла секреты неувядающей молодости

Звезда фильма «Ван Хельсинг» Бекинсейл раскрыла секреты неувядающей молодости

, 5:11 | Карина Бернтгольц Видео 41

По словам британской актрисы, она следит за своим распорядком дня, рационом питания и не забывает о спортивных тренировках.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frederic Kern via www.imago-imag, Instagram @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по кинокартинам «Ван Хельсинг» и «Перл Харбор», рассказала, как ей удается безупречно выглядеть в 46 лет. По словам звезды, секрет ее красоты кроется не в идеально подобранных нарядах и походах к косметологу, а здоровом образе жизни, сообщает журнал Women’s Health.

Знаменитость следит за своим распорядком дня и рационом питания, а также не пропускает регулярные тренировки. Из еды она предпочитает рыбу, овощи и мясо и при этом почти совсем не употребляет хлеб, сладости, кофе и алкоголь. По словам Бекинсейл, кофеионосодержащие продукты возбуждают нервную систему и негативно сказываются на здоровье.

Что касается занятий спортом, то актриса упражняется в тренажерном зале пять-шесть раз в неделю. Она качает различные группы мышц, посещает занятия по йоге и прыжкам на батуте. Поэтому неудивительно, что ее фигуре можно только позавидовать.

Впрочем, это еще не все секреты Кейт. В отличие от многих своих ровесниц звезда умеет смотреть на все происходящее с юмором. Она ищет позитивные моменты в любых обстоятельствах и может посмеяться над собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Бекинсейл показала, как выглядит без макияжа.

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