Жителей Ставрополья заподозрили в экстремизме за религиозную пропаганду на дому

Девять жителей Невинномысска Ставропольского края стали фигурантами уголовного дела об экстремизме. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

По данным правоохранителей, подозреваемые принадлежали к одной из религиозных организаций, которую ликвидировали в России по решению Верховного суда. После ее закрытия они проводили собрания граждан в своих домах.

Как полагает следствие, на этих собраниях фигуранты дела обсуждали с пришедшими к ним людьми религиозную нетерпимость к представителям других конфессий, пропагандировали превосходство учений их организации над другими религиями и изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов.

Сейчас следователь СКР собирает доказательства для обвинения девяти подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Расследование уголовного дела продолжается.

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