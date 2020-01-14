Андрей Разин поздравил Алексея Глызина с днем рождения архивным фото

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вспомнил молодость и поздравил певца Алексея Глызина с днем рождения на своей странице в Instagram.

«Великолепный артист, прекрасный человек», — сказал Разин о друге и поделился архивными фотографиями.

Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер сопроводил снимки трогательным рассказом о близкой дружбе не только с самим Алексеем, но и с его мамой и самыми родными людьми. Продюсер «Ласкового мая» регулярно приходил в гости к певцу. На верхнем фото Разин и Глызин плывут на теплоходе «Грузия», где они снимались вместе в телепередаче «Утренняя почта» в 1985 году. Тогда именинник участвовал в ансамбле «Веселые ребята».

На втором фото также запечатлен певец Владимир Пресняков (крайний справа) в начале звездного пути. По словам Разина, в то время команда молодых ребят только начинала восходить на «огромный советский Олимп». Сейчас все они добились успеха в своей области, а Алексей Глызин состоялся как сольный исполнитель.

В финале Разин назвал Глызина великолепным, интересным и порядочным человеком, а также пожелал счастья, здоровья и всего самого наилучшего не только от себя, но и от всей группы «Ласковый май». Виновник торжества по достоинству оценил поздравление коллеги и оставил свой комментарий.

«Ух, спасибо за поздравление! Написал, так написал! От души!» — поделился Алексей Глызин.

Ранее Андрей Разин стал участником скандала — в конце 2019-го бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал в эфире шоу Малахова, что Разин исполнял песню «Седая ночь» под его фонограмму. Лев Лещенко встал на сторону Шатунова и назвал продюсера «администратором, который никогда не пел».