Татьяна Зайцева снимет фильм, в котором расскажет всю правду о смерти сына

Певица Татьяна Зайцева собирается снять документальный фильм о жизни и смерти сына Алексея. Молодой человек погиб почти пять лет назад при выполнении сложного трюка — он увлекался паркуром. По словам солистки дуэта «Сестры Зайцевы», ее погибший наследник за все это время приснился ей лишь раз.

«Только недавно случилась наша долгожданная встреча. Говорит во сне: „У меня все хорошо“. <…> „Не переживай за меня!..“ — Почувствовала, мы вместе, как и раньше, словно ничего не происходило», — цитирует слова звезды Starhit.

Исполнительница утверждает — после смерти Алексея вокруг его персоны образовалось множество нелицеприятных слухов. Знаменитость собирается снять фильм о сыне, чтобы прекратить любые домыслы по поводу его последних дней жизни и гибели.

«Сколько же клеветы выпало на имя Леши. Надоело читать вранье и домыслы. У меня был талантливый сын! <…> Нам нечего скрывать!» — заявила певица.

Поп-дива сейчас много времени проводит с сыном Алексея — пятилетним Максимом. Звездная бабушка утверждает — ее внук невероятно похож на своего отца. Татьяна Зайцева рассказала, что сердце вдовы ее погибшего наследника до сих пор свободно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать погибшего актера из «Физрука» поведала о связи с сыном.