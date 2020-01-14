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Россия продолжит работать над урегулированием ситуации в Ливии

, 15:39 Эфирная новость 14

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости подталкивать стороны ливийского конфликта к договору, а не побуждать их выяснять отношения силовым путем.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Россия продолжит прикладывать все усилия, чтобы мир в Ливию все-таки пришел. Об этом заявил глава российского МИД, в ходе официального визита на Шри-Ланку. Сергей Лавров также добавил, что Москва готова вновь возглавить переговорный процесс, а также объединить усилия мировых держав для достижения поставленной цели.

«Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии — Алжир, Египет, — а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ, мы хотим сложить воедино, чтобы все действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», — сказал министр иностранных дел РФ.

Перемирие в Ливии оказалось под угрозой срыва, после того как стороны не подписали мировое соглашение в Москве. По информации арабских СМИ, маршала Халифа Хафтара не устроили несколько пунктов. В документе якобы игнорируются требования Ливийской национальной армии. В то же время сообщается, что Хафтар продолжит изучать предварительный текст соглашения.

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