Россия продолжит работать над урегулированием ситуации в Ливии

Россия продолжит прикладывать все усилия, чтобы мир в Ливию все-таки пришел. Об этом заявил глава российского МИД, в ходе официального визита на Шри-Ланку. Сергей Лавров также добавил, что Москва готова вновь возглавить переговорный процесс, а также объединить усилия мировых держав для достижения поставленной цели.

«Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии — Алжир, Египет, — а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ, мы хотим сложить воедино, чтобы все действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», — сказал министр иностранных дел РФ.

Перемирие в Ливии оказалось под угрозой срыва, после того как стороны не подписали мировое соглашение в Москве. По информации арабских СМИ, маршала Халифа Хафтара не устроили несколько пунктов. В документе якобы игнорируются требования Ливийской национальной армии. В то же время сообщается, что Хафтар продолжит изучать предварительный текст соглашения.