В Карелии проверяют родителей, которые с младенцем каталась на коньках по льду озера

Прогулка жителей Карелии по тонкому льду с грудным ребенком стала причиной для проверки детского омбудсмена региона Геннадия Сараева. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».

13 января Елена и Олег Демочкины выложили в социальных сетях фото и видео-отчет с забега на коньках по Онежскому озеру длинною в 22 километра из села Великая Губа до острова Кижи. В путешествие семейная пара взяла с собой маленького сына Мишу в коляске.

Instagram @kareliasafari

«Самое главное — это лед. Его на Онего почти нет, но в заливах он встает рано, обычно в ноябре. Здесь в первые дни января его местами не было, то есть мы ехали по свежему черному льду, толщиной местами пять сантиметров», — написала Елена.

Когда подписчики в комментариях возмутились решению родителей взять в рискованный поход малыша, мама поспешила их успокоить. По ее словам, это было безопасно, поскольку под боком был катер на воздушной подушке.

Instagram @kareliasafari

Сейчас карельский уполномоченный по правам ребенка выясняет достоверность информации об этой прогулке. По его словам, сама возможность такой прогулки сомнительна: из-за аномально теплой зимы льда в акватории Онего почти нет, а на тонком слое ледового покрытия в шхерах есть большие промоины.

Если все же проверка подтвердит, что пара совершила небезопасный променад с ребенком, к ним может применить санкции МЧС. Выход на лед в Медвежьегорском районе запрещен ведомством с 13 ноября прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 30 автомобилей разом провалились под лед в Приморье.