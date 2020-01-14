В Карелии проверяют родителей, которые с младенцем каталась на коньках по льду озера

Прогулка жителей Карелии по тонкому льду с грудным ребенком стала причиной для проверки детского омбудсмена региона Геннадия Сараева. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».
13 января Елена и Олег Демочкины выложили в социальных сетях фото и видео-отчет с забега на коньках по Онежскому озеру длинною в 22 километра из села Великая Губа до острова Кижи. В путешествие семейная пара взяла с собой маленького сына Мишу в коляске.
«Самое главное — это лед. Его на Онего почти нет, но в заливах он встает рано, обычно в ноябре. Здесь в первые дни января его местами не было, то есть мы ехали по свежему черному льду, толщиной местами пять сантиметров», — написала Елена.
Когда подписчики в комментариях возмутились решению родителей взять в рискованный поход малыша, мама поспешила их успокоить. По ее словам, это было безопасно, поскольку под боком был катер на воздушной подушке.
Сейчас карельский уполномоченный по правам ребенка выясняет достоверность информации об этой прогулке. По его словам, сама возможность такой прогулки сомнительна: из-за аномально теплой зимы льда в акватории Онего почти нет, а на тонком слое ледового покрытия в шхерах есть большие промоины.
Если все же проверка подтвердит, что пара совершила небезопасный променад с ребенком, к ним может применить санкции МЧС. Выход на лед в Медвежьегорском районе запрещен ведомством с 13 ноября прошлого года.
Ранее 5-tv.ru писал, что около 30 автомобилей разом провалились под лед в Приморье.