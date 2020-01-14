Театральный актер Федор Щурик пропал без вести после новогодних каникул. Как стало известно 5-tv.ru, заявление в Главное управление МВД Москвы написала его мать.

Щурик провел новогодние каникулы в Казани. 9 января он выехал в Москву. Больше от него известий не поступало.

По предварительной информации, в столице у 27-летнего актера есть девушка. Судя по месту подачи заявления, его мать считает, что сын исчез в Москве.

Федор Щурик окончил ГИТИС. Его преподавателем был Алексей Шейнин. По информации с сайта «КиноТруд», в последние три года артист работал в Костромском камерном театре. Он сыграл по меньшей мере в десяти спектаклях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по дороге из Москвы исчез грузовик с шоколадом.