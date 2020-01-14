ТОП-5 российских звезд, которых можно отправить на Луну с японским миллиардером

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым в мире космическим туристом. Он планирует отправиться во внеземное путешествие в 2023 году. Длительность «полета» составит примерно неделю, пишет Тeleprogramma.pro.
Чтобы не заскучать на борту космического аппарата Юсаку Маэдзава решил найти себе спутницу и озвучил свои требования. Девушка не может состоять в отношениях с другим мужчиной, должна быть позитивной, старше 20 лет, грезить о мире во всем мире, интересоваться космическим пространством и быть готовой посвятить время подготовке к полету. Почему бы не отправить в путешествие кого-нибудь из российских знаменитостей?
Ольга Бузова — и споет, и спляшет
Суперзвезда может покорить миллиардера своими песнями и танцами. Обладательница веселого нрава, правда, сейчас проводит отпуск в компании возлюбленного Давида Манукяна… Но, ведь никогда не поздно все переиграть?
33-летняя Ольга Бузова, к тому же, является успешной бизнесвумен, а значит — хорошей партией для богатого японца.
Светлана Лобода — сексуальная и популярная
Исполнительница частенько сетует на отсутствие времени на отдых. Полет в космос станет для нее идеальным отпуском — никто не сможет дозвониться, чтобы обсудить работу, съемки, запись, графики и другое.
Правда, 37-летняя длинноногая красотка может значительно превосходить японца в росте. Однако, разве это помеха, когда на кон поставлено такое невероятное путешествие?
Анна Семенович — пышногрудая и веселая
Общительная, талантливая, веселая хохотушка с пышными формами. Какой мужчина сможет отказаться от подобной компании? К тому же, Анна Семенович сможет исполнить японцу свои лучшие хиты.
Анастасия Волочкова — исполнит «космический» шпагат
Российская балерина также будет выше предполагаемого японского спутника. Однако звезда может компенсировать это невероятными шпагатами и множеством веселых и скандальных историй из собственной жизни, которые поведает бизнесмену во время космического чаепития.
Дана Борисова — может поговорить о своей новой книге
43-летняя телеведущая потрясающе выглядит. Но внешность — не единственное ее достоинство. Недавно красавица ударилась в интеллектуальный труд и написала целую книгу про борьбу с алкоголем. Может быть, японскому миллиардеру это будет интересно?
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японский миллиардер побил рекорд Twitter, пообещав деньги за репосты.