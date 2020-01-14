ТОП-5 российских звезд, которых можно отправить на Луну с японским миллиардером

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым в мире космическим туристом. Он планирует отправиться во внеземное путешествие в 2023 году. Длительность «полета» составит примерно неделю, пишет Тeleprogramma.pro.

Чтобы не заскучать на борту космического аппарата Юсаку Маэдзава решил найти себе спутницу и озвучил свои требования. Девушка не может состоять в отношениях с другим мужчиной, должна быть позитивной, старше 20 лет, грезить о мире во всем мире, интересоваться космическим пространством и быть готовой посвятить время подготовке к полету. Почему бы не отправить в путешествие кого-нибудь из российских знаменитостей?

Ольга Бузова — и споет, и спляшет

Ольга Бузова — богатая, знаменитая, нескучная. Фото: Instagram @buzova86

Суперзвезда может покорить миллиардера своими песнями и танцами. Обладательница веселого нрава, правда, сейчас проводит отпуск в компании возлюбленного Давида Манукяна… Но, ведь никогда не поздно все переиграть?

33-летняя Ольга Бузова, к тому же, является успешной бизнесвумен, а значит — хорошей партией для богатого японца.

Светлана Лобода — сексуальная и популярная

Светлана Лобода — свободная и длинноногая. Фото: Instagram @lobodaofficial

Исполнительница частенько сетует на отсутствие времени на отдых. Полет в космос станет для нее идеальным отпуском — никто не сможет дозвониться, чтобы обсудить работу, съемки, запись, графики и другое.

Правда, 37-летняя длинноногая красотка может значительно превосходить японца в росте. Однако, разве это помеха, когда на кон поставлено такое невероятное путешествие?

Анна Семенович — пышногрудая и веселая

Анна Семенович — талантливая, веселая, харизматичная. Фото: Instagram @ann_semenovich

Общительная, талантливая, веселая хохотушка с пышными формами. Какой мужчина сможет отказаться от подобной компании? К тому же, Анна Семенович сможет исполнить японцу свои лучшие хиты.

Анастасия Волочкова — исполнит «космический» шпагат

Анастасия Волочкова — шпагат на Луне. Фото: Instagram @volochkova_art

Российская балерина также будет выше предполагаемого японского спутника. Однако звезда может компенсировать это невероятными шпагатами и множеством веселых и скандальных историй из собственной жизни, которые поведает бизнесмену во время космического чаепития.

Дана Борисова — может поговорить о своей новой книге

Дана Борисова — может почитать главы из своей книги. Instagram @danaborisova_official

43-летняя телеведущая потрясающе выглядит. Но внешность — не единственное ее достоинство. Недавно красавица ударилась в интеллектуальный труд и написала целую книгу про борьбу с алкоголем. Может быть, японскому миллиардеру это будет интересно?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японский миллиардер побил рекорд Twitter, пообещав деньги за репосты.