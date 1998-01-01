Японский миллиардер побил рекорд Twitter, пообещав деньги за репосты

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава пообещал сотне случайных пользователей Twitter по 100 миллионов йен за репост своей записи от 5 декабря и побил рекорд микроблога. К 8 декабря его публикацию ретвитнули 5,6 миллионов раз — юзеры остановились, только, когда Маэдзава объявил, что выбрал победителей.

100 миллионов йен примерно равны 925 тысячам долларов — такой куш мог сорвать любой, кто подписался на Маэдзаву и репостнул его запись. На момент завершения конкурса набралось 3,5 миллиона участников, но пользователи не успокоились и сделали еще два миллиона репостов.

Ранее Пятый канал публиковал самые популярные твиты знаменитостей в 2018 году.