Японский миллиардер побил рекорд Twitter, пообещав деньги за репосты

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Публикация Юсаку Маэдзавы набрала пять миллионов репостов после того, как он пообещал сотне случайных пользователей крупные суммы.

Фото: Twitter @yousuck2020

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава пообещал сотне случайных пользователей Twitter по 100 миллионов йен за репост своей записи от 5 декабря и побил рекорд микроблога. К 8 декабря его публикацию ретвитнули 5,6 миллионов раз — юзеры остановились, только, когда Маэдзава объявил, что выбрал победителей.

100 миллионов йен примерно равны 925 тысячам долларов — такой куш мог сорвать любой, кто подписался на Маэдзаву и репостнул его запись. На момент завершения конкурса набралось 3,5 миллиона участников, но пользователи не успокоились и сделали еще два миллиона репостов.

Ранее Пятый канал публиковал самые популярные твиты знаменитостей в 2018 году.

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