Японский миллиардер побил рекорд Twitter, пообещав деньги за репосты

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава пообещал сотне случайных пользователей Twitter по 100 миллионов йен за репост своей записи от 5 декабря и побил рекорд микроблога. К 8 декабря его публикацию ретвитнули 5,6 миллионов раз — юзеры остановились, только, когда Маэдзава объявил, что выбрал победителей.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 5 января 2019 г.
100 миллионов йен примерно равны 925 тысячам долларов — такой куш мог сорвать любой, кто подписался на Маэдзаву и репостнул его запись. На момент завершения конкурса набралось 3,5 миллиона участников, но пользователи не успокоились и сделали еще два миллиона репостов.
Ранее Пятый канал публиковал самые популярные твиты знаменитостей в 2018 году.