Белоруссия решила не платить премии нефтяникам из РФ и ищет новых поставщиков

Белоруссия считает экономически нецелесообразной выплату премий российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В связи с этим Минск начал искать новых продавцов нефти, рассказал первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

«Платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — цитирует Крутого госагентство «БелТА».

Вице-премьер добавил, что российские нефтяники пока не хотят договариваться о новых размерах премии. Минск продолжает переговоры с российской стороной и одновременно подыскивает других поставщиков нефти.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — сказал Крутой по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Москва и Минск не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти по территории республики. Стороны планируют утвердить тарифы до конца января.