В МИД РФ подтвердили отъезд Хафтара без подписания перемирия с ПНС

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По итогам переговоров в Москве был составлен проект документа о перемирии между ЛНА и ПНС. Халифа Хафтар попросил время до утра для принятия окончательного решения. Однако ночью он вылетел из России.

Днем 14 января в Минобороны РФ сообщили, что Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками. Проект итогового заявления он воспринял положительно.

В МИД РФ заверили, что Москва продолжит работать с обеими сторонами конфликта в Ливии для урегулирования ситуации.

Как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после этого заявил, что стороны ливийского конфликта необходимо подталкивать к договору, а не побуждать их выяснять отношения силовым путем.