  1. Пятый канал
  4. В МИД РФ подтвердили отъезд Хафтара без подписания перемирия с ПНС

В МИД РФ подтвердили отъезд Хафтара без подписания перемирия с ПНС

, 17:06 | Игорь Рязов 35

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) сначала попросил время до утра, но ночью уехал. На раздумья он взял еще двое суток.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © MFA Russia

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По итогам переговоров в Москве был составлен проект документа о перемирии между ЛНА и ПНС. Халифа Хафтар попросил время до утра для принятия окончательного решения. Однако ночью он вылетел из России.

Днем 14 января в Минобороны РФ сообщили, что Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками. Проект итогового заявления он воспринял положительно.

В МИД РФ заверили, что Москва продолжит работать с обеими сторонами конфликта в Ливии для урегулирования ситуации.

Как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после этого заявил, что стороны ливийского конфликта необходимо подталкивать к договору, а не побуждать их выяснять отношения силовым путем.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.41
0.46 68.42
0.60
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

17:50
В социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой
17:47
Сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров
17:41
Певец Влад Топалов перенес две операции с начала года
17:29
Путин поручил Счетной палате контроль над исполнением национальных проектов
17:17
Конституционный суд РФ защитил права молодых специалистов на селе
17:11
В королевской семье опасаются повторения истории принцессы Дианы с Меган и Гарри

Сейчас читают

Андрей Разин поздравил Алексея Глызина с днем рождения архивным фото
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]