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В социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой

, 17:50 | Алиса Маркова Срочная новость 9

Пользователи жалуются, что не могут загрузить некоторые разделы.

Фото: ТАСС / Сергей Коньков

В социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой. Это произошло около 17 часов во вторник, 14 января. Пользователи сервиса из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов России. Люди жалуются, что не могут загрузить некоторые разделы. Обстоятельства выясняются.

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