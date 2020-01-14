В социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой. Это произошло около 17 часов во вторник, 14 января. Пользователи сервиса из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов России. Люди жалуются, что не могут загрузить некоторые разделы. Обстоятельства выясняются.
В социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой
Сегодня, 17:50 | Алиса Маркова В России Срочная новость 9
Пользователи жалуются, что не могут загрузить некоторые разделы.
Фото: ТАСС / Сергей Коньков
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