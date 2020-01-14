Экс-полковник Дмитрий Захарченко подрался в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взятки и отбывающий наказание в мордовской колонии № 5, действительно участвовал в драке 9 января с другим осужденным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ФСИН России.

«9 января между двумя осужденными <…> на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», — сообщили в ФСИН.

Кто именно начал драку и пострадал в ходе нее, не уточняется. Известно, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. По факту драки проводится проверка, материалы дела переданы в следственные органы.

Lenta.ru пишет, что Захарченко избил в колонии «обиженного». Так называют осужденных, отбывающих наказание за изнасилование или педофилию, а также уличенных в воровстве у других заключенных. Поводом к драке стала обувь: Захарченко надел ботинки «обиженного», а тот возмутился и предположил, что теперь экс-полковник тоже станет «обиженным».

Как сообщал 5-tv.ru, Дмитрия Захарченко приговорили к 12,6 года лишения свободы. В колонию его этапировали в ноябре. На суде экс-полковник сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов».