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Экс-полковник Захарченко сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов»

, 22:48 43

Бывшему полковнику МВД смягчили 13-летний приговор до 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко сравнил себя с героем популярного сериала «Игра престолов» Тирионом Ланнистером, незаслуженно обвиненным в убийстве племянника. По мнению Захарченко, точно также якобы несправедливо опорочили и его имя. Однако, заметил Захарченко, «судьба карлика была предрешена», так как это «было в средние века, а сейчас современный суд», пишет РИА Новости.

Также он поделился, что в СИЗО два телевизионных канала, на одном из которых он и смотрит «Игру престолов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосгорсуд смягчил наказание бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) с 13 до 12 лет и 6 месяцев заключения. Поводом для этого послужило то, что из обвинения убрали квалифицирующий признак «по предварительному сговору».

10 июня Дмитрий Захарченко был оправдан Пресненским судом Москвы по основному эпизоду обвинения — в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, но приговорен к 13 годам лишения свободы по двум другим эпизодам.

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