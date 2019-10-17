Экс-полковник Захарченко сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов»

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко сравнил себя с героем популярного сериала «Игра престолов» Тирионом Ланнистером, незаслуженно обвиненным в убийстве племянника. По мнению Захарченко, точно также якобы несправедливо опорочили и его имя. Однако, заметил Захарченко, «судьба карлика была предрешена», так как это «было в средние века, а сейчас современный суд», пишет РИА Новости.

Также он поделился, что в СИЗО два телевизионных канала, на одном из которых он и смотрит «Игру престолов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосгорсуд смягчил наказание бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) с 13 до 12 лет и 6 месяцев заключения. Поводом для этого послужило то, что из обвинения убрали квалифицирующий признак «по предварительному сговору».